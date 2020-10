Mancini non convoca i calciatori del Napoli, ma la Serie A non rinvia il match con la Juve (Di domenica 4 ottobre 2020) Da una parte le precauzioni citate dalla Figc in merito alla mancata convocazione dei calciatori del Napoli in Nazionale (in vista dei tre match, uno amichevole e due di Nations League, che vedranno l’Italia di Mancini in campo nei prossimi giorni); dall’altra la comunicazione della Lega di A che conferma la disputa di Juventus-Napoli in programma questa sera, ora 20.45, all’Allianz Stadium. La situazione, ormai, è diventata paradossale. Tra i protocolli e le interpretazioni, le decisioni prese dai diversi gradi del calcio italiano sembrano andare in contraddizione tra di loro. LEGGI ANCHE > «Partendo, il Napoli avrebbe commesso un reato» Nell’annuncio dei 34 convocati di Roberto ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 ottobre 2020) Da una parte le precauzioni citate dalla Figc in merito alla mancatazione deidelin Nazionale (in vista dei tre, uno amichevole e due di Nations League, che vedranno l’Italia diin campo nei prossimi giorni); dall’altra la comunicazione della Lega di A che conferma la disputa dintus-in programma questa sera, ora 20.45, all’Allianz Stadium. La situazione, ormai, è diventata paradossale. Tra i protocolli e le interpretazioni, le decisioni prese dai diversi gradi del calcio italiano sembrano andare in contraddizione tra di loro. LEGGI ANCHE > «Partendo, ilavrebbe commesso un reato» Nell’annuncio dei 34ti di Roberto ...

ZZiliani : Ricapitolando. Mancini esclude i napoletani dalla convocazione in nazionale temendo che portino il Covid; timore ch… - giornalettismo : «In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli», si legge nella not… - AntonioTorel79 : RT @BluLikeSky: #Mancini non convoca i calciatori del Napoli. Ma convoca quelli della Juve. Che avranno giocato contro il Napoli. Che giocò… - lu_ci_azzurre : @capuanogio @SerieA Può spiegarmi come quei calciatori del Napoli non convocati da Mancini in via precauzionale avr… - Chiedonoperme : RT @ArnaldoPiace: @jacopo_iacoboni Il motivo per il quale il CT Mancini non abbia convocato i giocatori del AS Napoli quale è? Chiedo per u… -