Maltempo, trovato 4° cadavere in Liguria: nella regione non risultano dispersi, potrebbe trattarsi di persone scomparse in Francia (Di domenica 4 ottobre 2020) Un quarto cadavere è stato trovato in Liguria dopo l’ondata di Maltempo. E’ stato rinvenuto in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla scogliera, non distante dal luogo in cui è stato trovato il primo corpo senza vita nella giornata di oggi. Poche ore fa era stato rinvenuto il terzo cadavere, lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Il primo corpo, di un uomo, è stato rivenuto nelle prime ore di questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo, tra i detriti della mareggiata e del Maltempo delle ultime ore. Un poliziotto che stava facendo jogging ha visto il cadavere e ha subito dato l’allarme. Il secondo invece è stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Un quartoè statoindopo l’ondata di. E’ stato rinvenuto in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla scogliera, non distante dal luogo in cui è statoil primo corpo senza vitagiornata di oggi. Poche ore fa era stato rinvenuto il terzo, lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Il primo corpo, di un uomo, è stato rivenuto nelle prime ore di questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo, tra i detriti della mareggiata e deldelle ultime ore. Un poliziotto che stava facendo jogging ha visto ile ha subito dato l’allarme. Il secondo invece è stato ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo, un terzo cadavere trovato in Liguria Lungo il fiume Roya, in una frazione interna di Ventimiglia #ANSA - TgLa7 : #Maltempo: trovato cadavere di un uomo tra i detriti di una mareggiata in località Tre ponti di Sanremo - MediasetTgcom24 : Maltempo: un terzo cadavere trovato in Liguria - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo, un terzo cadavere trovato in Liguria Lungo il fiume Roya, in una frazione interna di Ventimiglia #ANSA https:… - infoitinterno : Maltempo: un terzo cadavere trovato in Liguria -