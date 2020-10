Maltempo, 5 cadaveri recuperati in Liguria. Il Po è a circa un metro sotto il punto di esondazione (Di domenica 4 ottobre 2020) Sale a cinque il numero totale di cadaveri trovati in Liguria dopo l’ondata di Maltempo. Due sono stati recuperati sull’arenile di passeggiata Trento Trieste a Ventimiglia e sul greto del fiume Roya. Il quarto invece è stato trovato non lontano da dove era stato recuperato il primo cadavere, in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla sogliera, circondato dai detriti portati dalla mareggiata. Il quinto è stato trovato a Santo Stefano Al Mare (Imperia), nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. Finora nessun cadavere è stato ancora identificato e non sono arrivate le segnalazioni di persone disperse. Continuano le indagini dei carabinieri ma al momento l’ipotesi principale è che si tratti di persone travolte dal Maltempo che si è abbattuto sul ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Sale a cinque il numero totale ditrovati indopo l’ondata di. Due sono statisull’arenile di passeggiata Trento Trieste a Ventimiglia e sul greto del fiume Roya. Il quarto invece è stato trovato non lontano da dove era stato recuperato il primo cadavere, in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla sogliera, circondato dai detriti portati dalla mareggiata. Il quinto è stato trovato a Santo Stefano Al Mare (Imperia), nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. Finora nessun cadavere è stato ancora identificato e non sono arrivate le segnalazioni di persone disperse. Continuano le indagini dei carabinieri ma al momento l’ipotesi principale è che si tratti di persone travolte dalche si è abbattuto sul ...

