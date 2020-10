La sorella di Adua Del Vesco scrive a Barbara d’Urso e racconta una storia differente sull’outing di Massimiliano Morra (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua Del Vesco ha confessato a Tommaso Zorzi – quando erano in albergo prima di entrare al Grande Fratello Vip – che Massimiliano Morra fosse omosessuale? Quanto appena scritto è stato motivo di nomination al GF Vip, quando Zorzi ha sbugiardato la Del Vesco rivelando in diretta nazionale che gli aveva confessato che Morra fosse in realtà gay. La storia è stata contestata dalla sorella di Adua Del Vesco che ha scritto una lettera a Barbara d’Urso. Secondo il suo racconto sarebbe stato Zorzi a chiedere alla Del Vesco della presunta omosessualità di Morra e non il contrario. “Sono disgustata da quello che è ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 ottobre 2020)Delha confessato a Tommaso Zorzi – quando erano in albergo prima di entrare al Grande Fratello Vip – chefosse omosessuale? Quanto appena scritto è stato motivo di nomination al GF Vip, quando Zorzi ha sbugiardato la Delrivelando in diretta nazionale che gli aveva confessato chefosse in realtà gay. Laè stata contestata dalladiDelche ha scritto una lettera ad’Urso. Secondo il suo racconto sarebbe stato Zorzi a chiedere alla Deldella presunta omosessualità die non il contrario. “Sono disgustata da quello che è ...

