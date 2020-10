Juventus-Napoli: pressioni sull'ASL, interpretazione errata della circolare o rinvio? (Di domenica 4 ottobre 2020) L'avvocato di parte: Partire era un reato penale A perorare la causa del club ci pensa l'avvocato Mattia Grassani , legale del Napoli, che alla Gazzetta dello Sport spiega la propria versione dei ... Leggi su eurosport (Di domenica 4 ottobre 2020) L'avvocato di parte: Partire era un reato penale A perorare la causa del club ci pensa l'avvocato Mattia Grassani , legale del, che alla Gazzetta dello Sport spiega la propria versione dei ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - mj_rainer : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… - massi1966 : RT @LucaFiorino24: Terzo giro di tamponi tutti negativi quest’oggi. Juventus-Napoli non è più in discussione. Si gioca -