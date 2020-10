Juve-Napoli non si gioca: l’annuncio del ministro Speranza. Fonti Regione Campania: “Nessun colloquio De Laurentiis-De Luca” (Di domenica 4 ottobre 2020) “È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio, lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese. So che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre“. Manca ancora l’ufficialità da parte della Lega di Serie A, ma le dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbero mettere fine al tira e molla che va avanti da ieri tra le due società, dopo la notizia della positività di due calciatori azzurri, Zielinski ed Elmas, e la decisione della Asl campana di mettere in quarantena tutta la squadra che, così, non è partita per la trasferta di Torino. Già in mattinata Pietro Lo Monaco, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “È già deciso chenon si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio, lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese. So che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre“. Manca ancora l’ufficialità da parte della Lega di Serie A, ma le dichiarazioni deldella Salute, Roberto, potrebbero mettere fine al tira e molla che va avanti da ieri tra le due società, dopo la notizia della positività di due calciatori azzurri, Zielinski ed Elmas, e la decisione della Asl campana di mettere in quarantena tutta la squadra che, così, non è partita per la trasferta di Torino. Già in mattinata Pietro Lo Monaco, ...

