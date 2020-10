Juve Napoli LIVE – Il medico Stefanini: «La circolare del CTS non dice nulla di nuovo» (Di domenica 4 ottobre 2020) Juve Napoli LIVE: tutti gli aggiornamenti verso il match tra bianconeri e azzurri valido per la terza giornata di Serie A Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al Napoli, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si dovrebbe disputare il match con la Juve. Tutti gli aggiornamenti LIVE verso il fischio d’inizio. Ore 21.15 – Agnelli prosegue: «Se la situazione fosse stata opposta io sarei assolutamente partito. Se la Asl interviene è perché c’è stata qualche inosservanza del protocollo iniziale, perché la Asl ha a disposizione la circolare del Ministero della Salute che dice come ci si comporta nel caso di positività. La Asl non interviene se il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020): tutti gli aggiornamenti verso il match tra bianconeri e azzurri valido per la terza giornata di Serie A Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si dovrebbe disputare il match con la. Tutti gli aggiornamentiverso il fischio d’inizio. Ore 21.15 – Agnelli prosegue: «Se la situazione fosse stata opposta io sarei assolutamente partito. Se la Asl interviene è perché c’è stata qualche inosservanza del protocollo iniziale, perché la Asl ha a disposizione ladel Ministero della Salute checome ci si comporta nel caso di positività. La Asl non interviene se il ...

