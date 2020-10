Juve e arbitri allo Stadium. Ma il Napoli non c’è. Il Cts: «Decide la Asl» (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono entrati in campo con l'ombrello, arbitri e giocatori della Juventus. Il Napoli non c'è. Doveva essere il big match della terza giornata della Serie A, è diventato il casus belli del calcio sul fronte covid. Juve-Napoli non si gioca: la squadra di Gattuso ha dato seguito allo stop imposto dalla Asl partenopea dopo i due positivi (Zielinski ed Elmas) Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono entrati in campo con l'ombrello,e giocatori dellantus. Ilnon c'è. Doveva essere il big match della terza giornata della Serie A, è diventato il casus belli del calcio sul fronte covid.non si gioca: la squadra di Gattuso ha dato seguitostop imposto dalla Asl partenopea dopo i due positivi (Zielinski ed Elmas)

