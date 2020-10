Juve e arbitri allo stadio, il Napoli no Cts: 'La responsabilità è della Asl' (Di domenica 4 ottobre 2020) E' la sera della non-partita tra la e il . allo Juventus Stadium ci sono la Juve e la squadra arbitrale, non il Napoli: la squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano, mentre per ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) E' la seranon-partita tra la e il .ntus Stadium ci sono lae la squadra arbitrale, non il: la squadra partenopea, infatti, non; partita dal capoluogo campano, mentre per ...

AndreaBricchi77 : Quindi davvero stasera ci sarà la pantomima della Juve che va in campo, insieme agli arbitri, per aspettare 45 minu… - SimoneBo7 : RT @LaStampa: Juventus-Napoli, bianconeri e arbitri nel tunnel degli spogliatoi: 45 minuti poi sarà “fischio finale” - Dry31895235 : La Signora e il Fair play..... Juventus-Napoli, bianconeri senza avversari: partita finita. Agnelli: “Per noi val… - Marco_Scarcia : RT @fralittera: '#JuveNapoli, gli arbitri sono ancora dentro lo spogliatoio' Non è una novità per la Juve Vero Luciano ?! - caos_calmo70 : @SkySport La Juve da sola con gli arbitri per i Juventini praticamente un film porno -