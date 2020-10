Joker, 80 anni da super criminale in 10 curiosità e segreti (Di domenica 4 ottobre 2020) Joker, il personaggio creato da Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson, raggiunge quest'anno il traguardo degli 80 anni. Apparso nella serie a fumetti Batman per sconvolgere la vita del noto pipistrello, ne è diventato la nemesi. Venuto al mondo nel 1940, Joker è apparso nei fumetti, nelle serie animate, nei videogiochi e nei film, segnando la cultura dell’intrattenimento popolare come uno dei più emblematici cattivi di tutti i tempi. Un ruolo ripreso sul grande schermo, in versioni molto diverse fra loro, da artisti del calibro di Jack Nicholson o Heath Ledger e Joaquin Phoenix che grazie al famoso clown criminale hanno vinto l’Oscar di miglior attore, fino a Mark Hamill che gli ha prestato la voce nella serie animata Il personaggio di Joker piace perché ... Leggi su gqitalia (Di domenica 4 ottobre 2020), il personaggio creato da Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson, raggiunge quest'anno il traguardo degli 80. Apparso nella serie a fumetti Batman per sconvolgere la vita del noto pipistrello, ne è diventato la nemesi. Venuto al mondo nel 1940,è apparso nei fumetti, nelle serie animate, nei videogiochi e nei film, segnando la cultura dell’intrattenimento popolare come uno dei più emblematici cattivi di tutti i tempi. Un ruolo ripreso sul grande schermo, in versioni molto diverse fra loro, da artisti del calibro di Jack Nicholson o Heath Ledger e Joaquin Phoenix che grazie al famoso clownhanno vinto l’Oscar di miglior attore, fino a Mark Hamill che gli ha prestato la voce nella serie animata Il personaggio dipiace perché ...

Ultime Notizie dalla rete : Joker anni Perché si sta parlando di un fumetto di Batman con tre Joker dentro Fumettologica Batman: tornano due storici personaggi nel volume speciale The Joker War Zone

Nel volume speciale dedicato all'evento che ha sconvolto l'universo di Batman, The Joker War Zone, è stato mostrato il ritorno di due storiche Batgirl.

Nel volume speciale dedicato all'evento che ha sconvolto l'universo di Batman, The Joker War Zone, è stato mostrato il ritorno di due storiche Batgirl.