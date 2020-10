Il Napoli rispetta le indicazioni dell’Asl e non parte per Torino: gli scenari (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli a rischio rinvio. La decisione sarà presa dalla Lega nelle prossime ore. Tutti gli scenari. Torino – Juventus-Napoli a forte rischio rinvio. Nonostante le indicazioni arrivate dalla Lega, la partita potrebbe non giocarsi per le decisioni prese dalle autorità sanitarie. L’Asl di Napoli 1, infatti, ha bloccato la partenza della squadra allenata da Gattuso per “rischio epidemiologico“. Lo stop è arrivato dopo l’esito del tampone di Elmas, secondo giocatore positivo al coronavirus. Il protocollo nazionale, infatti, prevede l’isolamento dell’intero gruppo con due casi. Una normativa che va in contrasto con la regola decisa dalla Lega, secondo cui una squadra è tenuta a scendere ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-a rischio rinvio. La decisione sarà presa dalla Lega nelle prossime ore. Tutti gli– Juventus-a forte rischio rinvio. Nonostante learrivate dalla Lega, la partita potrebbe non giocarsi per le decisioni prese dalle autorità sanitarie. L’Asl di1, infatti, ha bloccato lanza della squadra allenata da Gattuso per “rischio epidemiologico“. Lo stop è arrivato dopo l’esito del tampone di Elmas, secondo giocatore positivo al coronavirus. Il protocollo nazionale, infatti, prevede l’isolamento dell’intero gruppo con due casi. Una normativa che va in contrasto con la regola decisa dalla Lega, secondo cui una squadra è tenuta a scendere ...

