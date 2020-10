Gol Godin: il difensore uruguaiano in rete alla prima col Cagliari – VIDEO (Di domenica 4 ottobre 2020) Diego Godin bagna il suo esordio con il Cagliari con un gol dei suoi: l’uruguaiano svetta su corner e batte Sportiello – VIDEO Diego Godin si presenta in splendida forma ai tifosi del Cagliari e bagna la prima in rossoblu con il suo pezzo forte: gol di testa svettando nell’area dell’Atalanta su azione da calcio d’angolo. Il gol di Godin non è certo una notizia: nella sua carriera il difensore uruguaiano ha abituato a reti di una certa importanza. Nella sua carriera l’ex Inter e Real Madrid ha messo a segno ben 34 gol. Goal Diego Godin, 1-1! #ATACAG 🇮🇹#SerieA pic.twitter.com/JT2Qw4QlGo — The Football Structure (@TheFS Live) October 4, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Diegobagna il suo esordio con ilcon un gol dei suoi: l’svetta su corner e batte Sportiello –Diegosi presenta in splendida forma ai tifosi dele bagna lain rossoblu con il suo pezzo forte: gol di testa svettando nell’area dell’Atalanta su azione da calcio d’angolo. Il gol dinon è certo una notizia: nella sua carriera ilha abituato a reti di una certa importanza. Nella sua carriera l’ex Inter e Real Madrid ha messo a segno ben 34 gol. Goal Diego, 1-1! #ATACAG 🇮🇹#SerieA pic.twitter.com/JT2Qw4QlGo — The Football Structure (@TheFS Live) October 4, ...

OptaPaolo : 24 - Diego #Godin ha impiegato 24 minuti per trovare il gol con la maglia del Cagliari - aveva trovato la prima ret… - SerieA : Il @CagliariCalcio trova il gol del pari sugli sviluppi del corner con la rete all'esordio in maglia rossoblù di Go… - aire_squaire : RT @_enz29: Bello il gol di Godin La prossima volta marcalo bene De Jong però... - Magdiriver : @Divino_2 Non sto vedendo la partita. Godin, a parte il gol? Come sta giocando? - Lore2261984 : RT @OptaPaolo: 24 - Diego #Godin ha impiegato 24 minuti per trovare il gol con la maglia del Cagliari - aveva trovato la prima rete in camp… -