Giro d’Italia, ad Agrigento sprint vinto da Ulissi. Ganna sempre in rosa (Di domenica 4 ottobre 2020) Diego Ulissi ha conquistato la seconda tappa del Giro d'Italia, Alcamo-Agrigento di 149 km, precedendo in volata Peter Sagan. Filippo Ganna resta in maglia rosa. Giro d’Italia, ad Agrigento sprint vinto da Ulissi. Ganna sempre in rosa ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Diegoha conquistato la seconda tappa deld'Italia, Alcamo-di 149 km, precedendo in volata Peter Sagan. Filipporesta in magliad’Italia, addainITA Sport Press.

giroditalia : ?? Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly? ?? Ganna vola al… - giroditalia : The Giro d'Italia 2020 has started! È partito il Giro d'Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - repubblica : Ciclismo, Giro d'Italia: Ulissi vince ad Agrigento, Ganna resta in rosa [aggiornamento delle 17:24] - CodexPromo : Giro d’Italia: Diego Ulissi takes stage 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia