Eboli | controlli anti-Covid da parte dei carabinieri | fioccano le sanzioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Intensificati idadella Compagnia di, con particolare attenzione al rispetto della normativa. Il servizio ha interessato le aree die Campagna. Diverse le persone controllate, in particolare giovani. A Campagna, nel corso della serata, sono stati sanzionati 3 locali per violazione delle prescrizioni dell’ultima ordinanza regionale: per uno di essi è stata disposta la chiusura di 5 giorni poiché recidivo. Sei i ragazzi sanzionati amministrativamente perché trovati sprovvisti di mascherina. Denunciato, infine, un uomo di 40 anni perché trovato alla guida della propria auto senza patente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

