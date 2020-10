(Di domenica 4 ottobre 2020) I ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese si preparano a introdurre neluna serie di novità. A quanto emerso, si va verso un inasprimento delle pene per il reato di rissa e il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi sia stato denunciato o condannato per atti di violenza fuori da un locale.la “;Si tratta di una sorta di "; che arriva dopo l'uccisione del giovane fuori da una discoteca nel Lazio (IL FUNERALE - L'AUTOPSIA) e aumenta le pene per chi abbia partecipato a una rissa, facendo salire la multa da 309 a 2000 euro e la reclusione - se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa - da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni (ora va da tre mesi a ...

Agenzia_Ansa : Arriva 'norma Willy', Daspo e pene più severe ai violenti. Le misure dovrebbero entrare nel nuovo decreto sicurezza… - sgasa1976 : @Agenzia_Ansa Daspo?? Ma vaffanculo va. La sinistra che fa il decreto sicurezza é un ossimoro!! - Frances47226166 : RT @LeoBollino: Salvini con il 90% di assenze in Senato è l'unico politico al mondo a fare un Decreto (sicurezza) che lo condanna al proces… - LucaBellinzona : RT @SkyTG24: Decreto sicurezza, in arrivo una 'norma Willy”: ecco cosa prevede - bc_emergenza : RT @Agenzia_Ansa: Arriva 'norma Willy', Daspo e pene più severe ai violenti. Le misure dovrebbero entrare nel nuovo decreto sicurezza #ANSA… -

