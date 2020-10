Davide Casaleggio: "Se M5S diventa partito, lo farà senza di me" (Di domenica 4 ottobre 2020) “Qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l’identità di un MoVimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere”. Davide Casaleggio ricorda di aver svolto gratuitamente il suo incarico a sostegno del Movimento, di aver rifiutato un Ministero, di aver rispettato i ruoli anche quando non era d’accordo, di aver sopportato “insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre”, ma dice che è arrivato “il momento di prendere posizione” nella battaglia interna ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) “Qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l’identità di un MoVimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere”.ricorda di aver svolto gratuitamente il suo incarico a sostegno del Movimento, di aver rifiutato un Ministero, di aver rispettato i ruoli anche quando non era d’accordo, di aver sopportato “insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre”, ma dice che è arrivato “il momento di prendere posizione” nella battaglia interna ...

