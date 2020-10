Covid, Rezza: “Il virus compromette l’economia, non il lockdown. Oggi piccolo picco di casi comincia a essere segnale d’allarme” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Dopo un giugno-luglio con pochissimi casi, la curva di casi ha cominciato a risalire” da agosto. Oggi “vediamo un piccolo picco di casi che stanno ricrescendo”, e una situazione che seppur “migliore dei Paesi vicini”, “comincia in qualche misura a essere un segnale d’allarme“. È l’analisi del direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza, che durante un intervento al Festival della Scienza Medica di Bologna, in programma – per la prima volta interamente online – fino al prossimo 17 ottobre, guarda all’andamento dell’epidemia di Covid-19 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Dopo un giugno-luglio con pochissimi, la curva dihato a risalire” da agosto.“vediamo undiche stanno ricrescendo”, e una situazione che seppur “migliore dei Paesi vicini”, “in qualche misura aund’allarme“. È l’analisi del direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni, che durante un intervento al Festival della Scienza Medica di Bologna, in programma – per la prima volta interamente online – fino al prossimo 17 ottobre, guarda all’andamento dell’epidemia di-19 ...

