‘Covid? Il peggio deve ancora venire’ ‘Non possiamo permetterci il blocco’ La vox di ‘Italiani come noi’ sul rischio di una seconda ondata

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Prepariamoci al, ildi un nuovo lockdown è concreto”, temono alcuni. “Non ci sarà un blocco generale, non ce lopermettere sul piano economico”, rispondono altri. L’autunno del Covid è un tema che non lascia indifferenti. Tra le persone con le quali abbiamo dialogato in strada, c’è chi è “molto preoccupato” per unadi contagi e chi ritiene che in Italia non sarà così intensain altri Paesi, “perché da noi c’è stata una gestione migliore”. Molti tuttavia insistono su un punto: è necessario tenere alta la guardia, rispettando le regole precauzionali. E se necessario introducendo specifiche misure restrittive. ...