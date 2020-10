Covid, governo valuta la stretta: locali chiusi alle 22, esercito per i controlli. Più contagi che ad aprile (Di domenica 4 ottobre 2020) L'assalto del Covid-19 non si ferma. La seconda ondata dell'epidemia, che ha già colpito molti Paesi europei, gonfia i muscoli anche in Italia: 27 morti e 2.844 positivi (con circa... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020) L'assalto del-19 non si ferma. La seconda ondata dell'epidemia, che ha già colpito molti Paesi europei, gonfia i muscoli anche in Italia: 27 morti e 2.844 positivi (con circa...

matteosalvinimi : ++ LIVE DA #CATANIA: 'COVID-19: GOVERNO CONTE, LA NOSTRA LIBERTÀ E LE 'VERITÀ NASCOSTE' SULL'EMERGENZA' ++ State c… - Agenzia_Ansa : Partirà il 5 ottobre e terminerà l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare la app… - Agenzia_Ansa : Parte domani e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA… - globalistIT : - LuisaRagni : RT @tempoweb: Coprifuoco e militari in strada. Ecco il #lockdown morbido di Conte #covid #governo #dpcm #4ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Covid, governo valuta la stretta: locali chiusi alle 22, esercito per i controlli. Più contagi che ad aprile Il Messaggero Grecia: coronavirus, da domani riaprono le università e gli istituti di istruzione superiore

Le riaperture, ha fatto sapere il governo di Atene nei giorni scorsi, avverranno nel rispetto di misure rigorose per evitare l’aumento dei contagi da Covid-19, compreso l'uso obbligatorio di ...

Coronavirus, ipotesi chiusura dei locali entro le 22 o le 23: tutti i provvedimenti allo studio del governo

Allo studio del governo, anche se nessuna decisione è ancora stata presa ... potrebbero provocare anche modifiche alla lista dei Paesi a rischio a causa del Covid: la Grecia, che ha visto un ...

Le riaperture, ha fatto sapere il governo di Atene nei giorni scorsi, avverranno nel rispetto di misure rigorose per evitare l’aumento dei contagi da Covid-19, compreso l'uso obbligatorio di ...Allo studio del governo, anche se nessuna decisione è ancora stata presa ... potrebbero provocare anche modifiche alla lista dei Paesi a rischio a causa del Covid: la Grecia, che ha visto un ...