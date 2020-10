Coronavirus | il bollettino non dà tregua | meno vittime e contagi ma schizzano i ricoverati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ilsuldi oggi vedenuovi casi rispetto a ieri, in diminuzione i decessi, i guariti e i tamponi: pocodi 93mila effettuati nelle ultime 24 ore. Icon sintomi in Italia sono complessivamente 3.287, rispetto a ieri +82. In terapia intensiva sono sei in più, in totale 303 pazienti. In isolamento domiciliare 53.839, 1.775 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 57.429 in aumento di 1.863 unità rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 231.914 persone, in aumento di 697 unità. I deceduti sono 18 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.986. I casi totali sono 325.329 (+2.578). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 92.714 per un totale di 11.784.105.