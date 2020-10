Coronavirus, Conte: 'Non disperdere risultati raggiunti con sacrifici' (Di domenica 4 ottobre 2020) ASSISI, ITALPRESS, - "Il nemico non è ancora sconfitto ma siamo consci di non poter disperdere i risultati raggiunti a prezzo di molti sacrifici. Tuttavia siamo chiamati a volgere lo sguardo al futuro ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 4 ottobre 2020) ASSISI, ITALPRESS, - "Il nemico non è ancora sconfitto ma siamo consci di non potera prezzo di molti. Tuttavia siamo chiamati a volgere lo sguardo al futuro ...

Agenzia_Ansa : Parte domani e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA… - Agenzia_Ansa : Partirà il 5 ottobre e terminerà l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare la app… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT… - ilpapa17 : RT @claudio_2022: Coronavirus, nuovo Dpcm: restrizioni su mascherine, stadi e trasporto pubblico. Ipotesi coprifuoco serale. La demenza no… - giorgiansa : RT @Agenzia_Ansa: Partirà il 5 ottobre e terminerà l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare la app #Immuni.… -