Corona virus: Italia, 57429 attualmente positivi a test (+1863 in un giorno) con 35986 decessi (18) e 231914 guariti (697). Totale di 325329 casi (2578) Dati della protezione civile (Di domenica 4 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

c_I9_ : RT @dirigentenedved: puoi giocare anni se sei positivo alla coca ma non puoi giocare se sei positivo al corona virus.... #juvenapoli #Fin… - sotytae : corona virus pare imediatamente - TweakFix : @Andyphone @tornins @matteosalvinimi Ma scusa, abbiamo una pandemia in corso e il governo ha il tempo di fare danni… - dirigentenedved : puoi giocare anni se sei positivo alla coca ma non puoi giocare se sei positivo al corona virus.... #juvenapoli #FinoAllaFine #forzajuve -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus Toscana oggi 4 ottobre: 188 casi in più con un'età media di 42 anni LA NAZIONE Coronavirus in Fvg, 50 nuovi contagi di cui 14 a Trieste e 15 a Gorizia

le persone risultate positive al virus sono 4890: 1650 a Trieste, 1639 a Udine, 1093 a Pordenone e 488 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ...

Coronavirus, boom di casi a Latina e Provincia: 73 nelle ultime 24 ore

Sono 73 i nuovi casi positivi che sono stati registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I casi sono così distribuiti: Aprilia (6), Cisterna di Latina (8), Cori (1), Fond ...

