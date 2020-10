“Ci picchiava da 15 anni anni” | uccide il patrigno con cacciavite | arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Cida 15”. Dopo l’ennesimo episodio di violenza subìto dalha impugnato une l’ha colpito per due volte al costato, all’altezza del cuore. Omicidio ieri sera ad Ardea, vicino Roma. La vittima è un cittadino romeno di 44. I carabinieri hannocon l’accusa di omicidio volontario aggravato il figlio della compagna, un connazionale 31enne incensurato. L’aggressione sarebbe scattata durante una lite scoppiata ieri sera in casa. A innescare la lite una richiesta di denaro. In particolare la vittima sabato mattina si sarebbe fatto consegnare dal figliastro i soldi per pagare l’affitto, ma la sera avrebbe chiesto altri 150 euro al 31enne. A quel punto l’uomo avrebbe detto di no. ...