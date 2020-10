"Chi è l'uomo segreto di Elisabetta Gregoraci". Clamoroso scoop del re del gossip: Pretelli demolito, un caso enorme (Di domenica 4 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ama Pierpaolo Petrelli? No, c'è l'ex marito della figlia di un grande della moda. La verità? Ha avuto un flirt con un uomo del mistero che le manda un aereo con la scritta "Sei l'epicentro del mio terremoto", aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello Vip? L'ex marito Flavio Briatore, felice, con il figlio Falco, che è tutta la sua vita oltre al lavoro, a casa ed Elisabetta Gregoraci scatenata al Gf Vip. Gli episodi sono uno in fila all'altro, ogni giorno ce ne è uno, come se a 40 anni, che sono pochi, intendiamoci, fosse tornata a 14, e il cuore di un'adolescente vive come sulle montagne russe, mentre suo figlio Falco, che ne ha dieci, segue forse da casa le sue confessioni televisive. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)ama Pierpaolo Petrelli? No, c'; l'ex marito della figlia di un grande della moda. La verità? Ha avuto un flirt con undel mistero che le manda un aereo con la scritta "Sei l'epicentro del mio terremoto", aereo che passava sopra la casa del Grande Fratello Vip? L'ex marito Flavio Briatore, felice, con il figlio Falco, che; tutta la sua vita oltre al lavoro, a casa edscatenata al Gf Vip. Gli episodi sono uno in fila all'altro, ogni giorno ce ne; uno, come se a 40 anni, che sono pochi, intendiamoci, fosse tornata a 14, e il cuore di un'adolescente vive come sulle montagne russe, mentre suo figlio Falco, che ne ha dieci, segue forse da casa le sue confessioni televisive. ...

matteosalvinimi : Grazie di cuore a chi sta twittando #iostoconSalvini, siete tantissimi e mi date grande forza. - matteosalvinimi : Questo è il Tribunale di Catania, con lastre di marmo da 100 chili che si staccano dalle pareti e feriscono chi ci… - realvarriale : All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0… - zziatizia : @tutt0ok_G A chi lo dici - frasivieri : @ZumZumPapa @Sport_Mediaset Ma non mi interessa nulla della partita persa a tavolino. Dovreste ringraziare chi ha b… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi è Maltempo nel Nord, chi erano le vittime: Samuel il motociclista, Rinaldo il pompiere Corriere della Sera Se rottami la tua vecchia auto puoi avere fino a 10.000 Euro di bonus

Il Bonus Auto 2020 è in attivo già dal 1 Agosto 2020 per incentivi che possono regalarti fino a 10.000 Euro con o senza rottamazione.

Lazio-Inter, l'ex Almeyda: "Match divertente, ecco come finirà" (GdS)

Lazio-Inter, il doppio ex Almeyda è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Dal match odierno alla rivalità con Conte, passando per Lautaro.

Il Bonus Auto 2020 è in attivo già dal 1 Agosto 2020 per incentivi che possono regalarti fino a 10.000 Euro con o senza rottamazione.Lazio-Inter, il doppio ex Almeyda è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Dal match odierno alla rivalità con Conte, passando per Lautaro.