Castori | «Serve più qualità»

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 4 ottobre 2020) Marco De Martino Sorridente e sereno, Fabriziocommenta con soddisfazione il successo corsaro della Salernitana ai danni del Chievo: “E’ un risultato importantissimo, per la lotta ai play off vincere in casa di una delle favorite per noi è eccezionale. Non siamo ancora al top della condizione, per il lavoro che effettuiamo in settimana facciamo fatica a partire, poi quando ci sciogliamo dimostriamo di avere una buona condizione atletica. Sapevo – continua- che avremmo sofferto per la grossa mole di lavoro atletico svolta in questi giorni, ma quando gli impegni saranno di più avremo più benzina nelle gambe. A me interessa che la squadra abbia una condizione ottimale nel momento in cui gli allenamenti diminuiranno e si giocherà di più. Partire piano era un rischio calcolato, ...