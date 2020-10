Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 16 su La7, dal 5 ottobre in chiaro con 3 episodi ogni lunedì (Di domenica 4 ottobre 2020) Lunedì 5 ottobre debutta Grey’s Anatomy 16 su La7: dopo che La7d ha trasmesso la quindicesima stagione fino al 4 ottobre, ora la sedicesima arriva in prima visione in chiaro ogni lunedì sera, con tre episodi sull’emittente di Urbano Cairo. Si tratta della penultima stagione della serie prima di quella attualmente in produzione, le cui riprese sono appena iniziate a Los Angeles e che debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre. Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 16 sono i membri storici del medical drama di Shonda Rhimes, la protagonista Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, Justin Chambers come il chirurgo pediatrico Alex Karev, Chandra Wilson come il primario dell’ospedale Miranda ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Lunedì 5debutta Grey’s16 su La7: dopo che La7d ha trasmesso la quindicesima stagione fino al 4, ora la sedicesima arriva in prima visione inlunedì sera, con tresull’emittente di Urbano Cairo. Si tratta della penultima stagione della serie prima di quella attualmente in produzione, le cui riprese sono appena iniziate a Los Angeles e che debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre.di Grey’s16 sono i membri storici del medical drama di Shonda Rhimes, la protagonista Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, Justin Chambers come il chirurgo pediatrico Alex Karev, Chandra Wilson come il primario dell’ospedale Miranda ...

