Cala la curva epidemica in Italia ma i tamponi sono meno (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.578 casi oggi contro i 2.844 di ieri, con però una decisa diminuzione del numero dei tamponi: 92.714 contro i 118.932 di ieri. In calo i decessi: oggi 18 contro i 27 di ieri, per un totale di 35.986. I guariti sono 697 (ieri 1.247), e sono 231.914 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Campania, dove si registrano 412 contagi e 7.250, ma nessun decesso. La segue la Lombardia con 314 nuovi casi. Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - In leggero calo lain, con 2.578 casi oggi contro i 2.844 di ieri, con però una decisa diminuzione del numero dei: 92.714 contro i 118.932 di ieri. In calo i decessi: oggi 18 contro i 27 di ieri, per un totale di 35.986. I guariti697 (ieri 1.247), e231.914 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Campania, dove si registrano 412 contagi e 7.250, ma nessun decesso. La segue la Lombardia con 314 nuovi casi.

Agenzia_Ansa : De Luca: 'Se la curva dei contagi non cala chiuderemo tutto' #COVID19 #lockdown #ANSA - Agenzia_Italia : Cala la curva epidemica in Italia ma i tamponi sono meno - LaGazzettaWeb : Coronavirus in Basilicata, cala curva contagi: 16 positivi su 933 tamponi - MMmarco0 : @nicolettagiust1 @isabbah Ma sono tamponi o sierologici? O test rapidi. Comunque sia la mia era un ipotesi dettata… - DepetriRaf : RT @NuovoFaceMag: Cala la curva epidemica in #Italia (ma con meno tamponi) • • + 1.494 contagi | +51.109 test • +131 ricoveri | +16 morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cala curva Cala la curva epidemica in Italia ma i tamponi sono meno AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cala la curva epidemica in Italia ma i tamponi sono meno

AGI - In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.578 casi oggi contro i 2.844 di ieri, con però una decisa diminuzione del numero dei tamponi: 92.714 contro i 118.932 di ieri. In calo i ...

Covid, altra impennata dei contagi (2844), mai così tanti dalla fine del lockdown

Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 2.844, mai così tanti dalla fine del lockdown (ieri erano 2.499), per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 ogg ...

AGI - In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.578 casi oggi contro i 2.844 di ieri, con però una decisa diminuzione del numero dei tamponi: 92.714 contro i 118.932 di ieri. In calo i ...Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 2.844, mai così tanti dalla fine del lockdown (ieri erano 2.499), per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 ogg ...