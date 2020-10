Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 6 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) Martedì 6– Werner vs Eva: Werner si oppone alle indagini di Eva. Secondo lui è inutile scavare per capire quale sia la verità. Quello che è fatto è fatto e non si può tornare indietro. Per questo motivo la invita a lasciare perdere i suoi propositi e a concentrarsi su suo figlio, ma Eva non vuole e anzi preferisce sapere la verità. Per questo fissa ugualmente l’appuntamento con il pediatra. L'articolod’Amore martedì 6News Programmi Tv.