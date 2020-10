Agnelli: «Il protocollo è molto chiaro: serve lealtà sportiva» (Di domenica 4 ottobre 2020) “Non è che mi debba fare una idea o meno. Credo sia giusto e doveroso dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare chiarezza. I protocolli sono molto chiari, era anche prevedibile che sarebbe successo qualche caso di positività. Ma serve lealtà sportiva”. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervistato … L'articolo Agnelli: «Il protocollo è molto chiaro: serve lealtà sportiva» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) “Non è che mi debba fare una idea o meno. Credo sia giusto e doveroso dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare chiarezza. I protocolli sonochiari, era anche prevedibile che sarebbe successo qualche caso di positività. Malealtà”. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea, intervistato … L'articolo: «Illealtà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

