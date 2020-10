“We Are Who We Are”: su Sky la prima serie di Luca Guadagnino (Di sabato 3 ottobre 2020) Otto episodi in onda dal 9 ottobre sia Sky Atlantic La prima volta di Luca Guadagnino alla regia di una serie tv si chiama “We Are Who We Are“, in onda dal 9 ottobre su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV). Ogni impresa che fai – spiega Guadagnino -ti cambia: è stata la mia priva volta in una serie, ma anche con Sky, HBO, e con il cast con cui abbiamo girato per 94 giorni e con cui c’è sempre stato un clima di gioia e spensieratezza. Un progetto, by SKY e HBO, nato da lontano come si legge nelle note di regia: “Tutto è nato nel gennaio 2017, immediatamente dopo il successo al Sundance Film Festival di Call me by your name, il produttore Lorenzo Mieli mi chiese se l’idea di una ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Otto episodi in onda dal 9 ottobre sia Sky Atlantic Lavolta dialla regia di unatv si chiama “We Are Who We Are“, in onda dal 9 ottobre su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV). Ogni impresa che fai – spiega-ti cambia: è stata la mia priva volta in una, ma anche con Sky, HBO, e con il cast con cui abbiamo girato per 94 giorni e con cui c’è sempre stato un clima di gioia e spensieratezza. Un progetto, by SKY e HBO, nato da lontano come si legge nelle note di regia: “Tutto è nato nel gennaio 2017, immediatamente dopo il successo al Sundance Film Festival di Call me by your name, il produttore Lorenzo Mieli mi chiese se l’idea di una ...

