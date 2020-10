Truffati dalle banche, Di Maio: «Stanno partendo i primi bonifici. Sarà risarcito chi ha perso i risparmi» – Il video (Di sabato 3 ottobre 2020) «Stiamo iniziando a erogare i risarcimenti a coloro che hanno pagato con i loro risparmi uno degli scotti più alti della crisi precedente». In una diretta su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha comunicato che Stanno iniziando a essere erogati i risarcimenti destinati a circa 200mila risparmiatori, secondo quanto previsto dal provvedimento eredità del governo Conte I – durante il quale Di Maio era vicepremier e ministro dello Sviluppo economico – entrato in vigore il 23 agosto 2019 con la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale. «C’è voluto un po’ di tempo», ha detto Di Maio, «ma ottenere risultati richiede tempo impegno e costanza. È un altro dei nostri ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) «Stiamo iniziando a erogare i risarcimenti a coloro che hanno pagato con i lorouno degli scotti più alti della crisi precedente». In una diretta su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Diha comunicato cheiniziando a essere erogati i risarcimenti destinati a circa 200milaatori, secondo quanto previsto dal provvedimento eredità del governo Conte I – durante il quale Diera vicepremier e ministro dello Sviluppo economico – entrato in vigore il 23 agosto 2019 con la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale. «C’è voluto un po’ di tempo», ha detto Di, «ma ottenere risultati richiede tempo impegno e costanza. È un altro dei nostri ...

