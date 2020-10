Serie B | tris Reggina al Pescara | bene anche Lecce e Frosinone Tutti i risultati

(Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la vittoria della Salernitana sul Chievo, prosegue la seconda giornata diB.casalingo dellasul, vincono in trasfertae Reggiana. Pareggio invece in Empoli-Monza e Spal-Cosenza. Questi idel pomeriggio: Ascoli-0-2 (Mancosu 54′, Henderson 66′) Empoli-Monza 0-0 Entella-Reggiana 0-2 (Mazzocchi 43′, Varone 88′)3-1 (Liotti 23′, Liotti 27′, Menez 44′, Maistro 70′) Spal-Cosenza 1-1 (Salamon 48′, Tiritiello 94′) Venezia-0-2 (Novakovich 58′, Szyminski 70′) Alle 18.15 Vicenza – Pordenone. Domani, alle 15.00 Pisa – Cremonese e alle 21.00 ...

LaCnews24 : Serie B, questa Reggina fa gia' paura: basta un tempo per piegare il Pescara #calabrianotizie #newscalabria - ILOVEPACALCIO : #SerieC, #PaganeseTernana: tris delle fere che conquistano tre punti - Ilovepalermocalcio - seidimassafra : a href=httpswww.tuttomercatoweb.comserie-clive-tmw-serie-c-le-ufficialita-di-oggi-bisceglie-tris-d-arrivi-pistoiese… - scheerenberger : RT @SportRepubblica: Diretta Lazio-Atalanta 0-3: alla fine del primo tempo, tris di Gomez - SportRepubblica : Diretta Lazio-Atalanta 0-3: alla fine del primo tempo, tris di Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tris

Tuttocampo

Il Sassuolo sconfigge il Crotone e diventa la capolista nel sabato di Serie A centrando il secondo successo nelle ... intuisce ma non riesce a neutralizzare il tiro che vale il 2-1. Tris nel finale ...Colpi in trasferta per Frosinone, Salernitana, Lecce e Reggiana mentre la Reggina con Menez travolge il Pescara 3-1. Il quadro della seconda giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) Asco ...