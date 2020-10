Schalke al terzo ko | il poker del Lipsia è servito

(Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA, 03 OTT - Il sabato di Bundesliga si chiude con il netto 4-0 rifilato dalallo04, alla terza sconfitta in altrettante partite, cui il cambio in panchina non ha giovato. Manuel ...

