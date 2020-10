Rugani ufficiale al Rennes | nostra esclusiva in porto

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 ottobre 2020) Vi abbiamo raccontato dialnegli scori giorni, adesso la Juventus attraverso una notaha reso noto il trasferimento: “Le strade della Juventus e di Danielesi separano. Il difensore, bianconero dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel. Si chiude così una storia, quella fra Daniele e la Signora fatta di vittorie, di crescita, di soddisfazioni reciproche. Con noiha vinto tanto, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe. E senza mai far mancare impegno, educazione, serietà e amore per la maglia.” Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.