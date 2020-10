Riso e fagioli (Di sabato 3 ottobre 2020) La ricette del è veramente perfetta per l’estate, un piatto originale e anche nutriente molto rapido e facile da preparare. Potete utilizzare questa ricetta come pranzo al sacco in spiaggia o in ufficio, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Riso240 g di fagioli precotti (peso sgocciolati)1 dado vegetale1 spicchietto d’aglio1 costa di sedano1 ciuffo di prezzemolo2 pomodorini (o 1 cucchiaio di salsa)Pepe nero q.b.Sale fino q.b.4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino di acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi mettete il dado e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione e che il dado si sciolga. Nel frattempo tagliate sedano, prezzemolo e pomodorini. Prendete un tegame abbastanza capiente e aggiungete un ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 3 ottobre 2020) La ricette del è veramente perfetta per l’estate, un piatto originale e anche nutriente molto rapido e facile da preparare. Potete utilizzare questa ricetta come pranzo al sacco in spiaggia o in ufficio, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di240 g diprecotti (peso sgocciolati)1 dado vegetale1 spicchietto d’aglio1 costa di sedano1 ciuffo di prezzemolo2 pomodorini (o 1 cucchiaio di salsa)Pepe nero q.b.Sale fino q.b.4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino di acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi mettete il dado e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione e che il dado si sciolga. Nel frattempo tagliate sedano, prezzemolo e pomodorini. Prendete un tegame abbastanza capiente e aggiungete un ...

