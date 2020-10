Napoli, altro caso di Covid-19 in squadra: Elmas positivo (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo Zielinski, anche Elmas positivo al Covid-19 in casa Napoli alla vigilia del match contro la Juventus. Il resto della squadra e staff negativi Terzo caso di Coronavirus in casa Napoli nelle ultime 24 ore: il centrocampista Elif Elmas è risultato positivo al tampone effettuato a poche ore prima della partenza per Torino, dove domani sarà in programma la sfida contro al Juventus. Si tratta del secondo calciatore a risultare positivo dopo Piotr Zielinski ed il collaboratore Giandomenico Mosti. Il resto della truppa di Gattuso (insieme al suo staff) sono risultati negativi al Covid-19 e dunque potrà partire alla volta dello Stadium, seppur senza i due calciatori positivi, oltre agli ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo Zielinski, ancheal-19 in casaalla vigilia del match contro la Juventus. Il resto dellae staff negativi Terzodi Coronavirus in casanelle ultime 24 ore: il centrocampista Elifè risultatoal tampone effettuato a poche ore prima della partenza per Torino, dove domani sarà in programma la sfida contro al Juventus. Si tratta del secondo calciatore a risultaredopo Piotr Zielinski ed il collaboratore Giandomenico Mosti. Il resto della truppa di Gattuso (insieme al suo staff) sono risultati negativi al-19 e dunque potrà partire alla volta dello Stadium, seppur senza i due calciatori positivi, oltre agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altro Coronavirus: un altro positivo nel Napoli, tre nel Genoa. Un caso all'Atalanta la Repubblica Coronavirus: De Luca, test Covid a ogni paziente che arriva in ospedale

Juventus, due positivi al Covid: squadra in isolamento fiduciario

Il coronavirus tocca di nuovo anche la Juventus. Sabato pomeriggio, nei controlli alla vigilia della partita con il Napoli, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. La società ...

