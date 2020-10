Mose, dighe chiuse in poco più di un'ora: in Laguna marea non cresce (Di sabato 3 ottobre 2020) commenta Il Mose è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree del Comune. Si sono sollevate in un'ora e 17 minuti le 58 paratoie mobili. Alle ore 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) commenta Ilè chiuso, e dentro ladi Venezia lanon stando Lo comunica il Centro maree del Comune. Si sono sollevate in un'ora e 17 minuti le 58 paratoie mobili. Alle ore 10 ...

