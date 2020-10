Meteo del fine settimana: ombrelli aperti, in arrivo ulteriori nubifragi (Di sabato 3 ottobre 2020) Purtroppo è accaduto ciò che temevamo: tra Piemonte e Liguria le piogge hanno assunto portata eccezionale. Se avete seguito i nostri approfondimenti Meteo, avrete percepito i timori legati all’orografia. Orografia che, come previsto, ha esaltato ulteriormente precipitazioni – sottostimate dai modelli matematici ad alta risoluzione – hanno raggiunto picchi di oltre 400-500 mm. Tutto finito? No, purtroppo no. Nelle prossime ore avremo una tregua nelle regioni settentrionali, questo è vero, mentre le precipitazioni si sposteranno sulla fascia tirrenica laddove non mancherà occasione per rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Andrà nettamente meglio sulle adriatiche e lungo la fascia ionica, ma lo sapevamo: quando si ha a che fare con una circolazione di questa natura, occidentale o ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Purtroppo è accaduto ciò che temevamo: tra Piemonte e Liguria le piogge hanno assunto portata eccezionale. Se avete seguito i nostri approfondimenti, avrete percepito i timori legati all’orografia. Orografia che, come previsto, ha esaltato ulteriormente precipitazioni – sottostimate dai modelli matematici ad alta risoluzione – hanno raggiunto picchi di oltre 400-500 mm. Tutto finito? No, purtroppo no. Nelle prossime ore avremo una tregua nelle regioni settentrionali, questo è vero, mentre le precipitazioni si sposteranno sulla fascia tirrenica laddove non mancherà occasione per rovesci temporaleschi e locali. Andrà nettamente meglio sulle adriatiche e lungo la fascia ionica, ma lo sapevamo: quando si ha a che fare con una circolazione di questa natura, occidentale o ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo del Meteo: TEMPERATURE Folli, CALDO ANOMALO, VENTI di SCIROCCO e SABBIA dal SAHARA. Ecco cosa sta accadendo e DOVE iLMeteo.it Venezia: Mose per la prima volta contro acqua alta, barriere già fuori

Sono già emerse dall'acqua le barriere del Mose, che oggi si è alzato per la prima volta a proteggere Venezia dal'alta marea, per ora ancora sotto il metro ...

Maltempo: 800 interventi pompieri al Nord, salvi 6 camperisti

ROMA (3 ottobre 2020) - Sei persone in un camper sono state salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago 55 a Vercelli. Il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in campo ...

