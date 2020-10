Maltempo, forti criticità in Liguria: Ventimiglia e Imperiese zone più colpite, comuni isolati ed evacuazioni [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ondata di Maltempo che sta lasciando in ginocchio il Nord ha colpito violentemente anche la Liguria, in particolare l’estremo ponente. Lo comunica la Regione, sottolineando che al momento non risultano vittime, né feriti o dispersi. Sono circa 20mila le utenze Enel fuori servizio in regione, problemi che dovrebbero essere risolti nel primo pomeriggio. Le situazioni più critiche a Ventimiglia (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). “Stiamo procedendo a liberare la citta’ dal fango, e’ tutta la notte che siamo operativi. A breve partiranno i primi escavatori e nel frattempo controlliamo il funzionamento dei servizi essenziali: telefono, luce e gas, ma anche fognature”. A parlare e’ il sindaco di Ventimiglia Gaetano ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) L’ondata diche sta lasciando in ginocchio il Nord ha colpito violentemente anche la, in particolare l’estremo ponente. Loca la Regione, sottolineando che al momento non risultano vittime, né feriti o dispersi. Sono circa 20mila le utenze Enel fuori servizio in regione, problemi che dovrebbero essere risolti nel primo pomeriggio. Le situazioni più critiche a(vedidella gallery scorrevole in alto). “Stiamo procedendo a liberare la citta’ dal fango, e’ tutta la notte che siamo operativi. A breve partiranno i primi escavatori e nel frattempo controlliamo il funzionamento dei servizi essenziali: telefono, luce e gas, ma anche fognature”. A parlare e’ il sindaco diGaetano ...

emergenzavvf : #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia:… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - MassimoSantoma2 : RT @DSantanche: #Lombardia, #Liguria e #Veneto flagellate dal meteo. Sono terre produttive, forti, meravigliose e tenaci. Si rialzeranno, c… - AttiasDominique : RT @AlmiraUva: @SylvieVoisin87 @alexnlm @AttiasDominique @AlainDevaux11 @MaEllaffi @DrIsalinares @MarieRoseMoro @fbdlm @senegauloise74 @Gha… -