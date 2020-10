Juventus-Napoli verso il rinvio, caos sull’eventuale recupero: non ci sono date, il calendario (Di sabato 3 ottobre 2020) Con il passare delle ore si avvicina sempre più lo spettro del rinvio per Juventus-Napoli, big match della terza giornata della Serie A 2020/2021 in programma domani sera all’Allianz Stadium alle 20:45. Le notizie delle ultime ore, con i nuovi casi Covid-19 emersi sia nella squadra partenopea che nello staff di quella bianconera (adesso in isolamento fiduciario), non lasciano presagire niente di buono. Ulteriore problema è rappresentato inoltre dalla data dell’eventuale recupero: se infatti Genoa-Torino non presenta particolari criticità in tal senso, Juventus e Napoli sono entrambe impegnate nei gironi di Champions League. Il calendario è fittissimo, anche a causa dei ritardi post-lockdown, con l’impegno ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Con il passare delle ore si avvicina sempre più lo spettro delper, big match della terza giornata della Serie A 2020/2021 in programma domani sera all’Allianz Stadium alle 20:45. Le notizie delle ultime ore, con i nuovi casi Covid-19 emersi sia nella squadra partenopea che nello staff di quella bianconera (adesso in isolamento fiduciario), non lasciano presagire niente di buono. Ulteriore problema è rappresentato inoltre dalla data dell’eventuale: se infatti Genoa-Torino non presenta particolari criticità in tal senso,entrambe impegnate nei gironi di Champions League. Ilè fittissimo, anche a causa dei ritardi post-lockdown, con l’impegno ...

