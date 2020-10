Juve-Napoli ora è a rischio | la ASL blocca gli azzurri | non partono per Torino

juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - morena_faenza : RT @Corriere: La Asl blocca il Napoli: «Rischio epidemiologico». Ora la sfida con la Juventus può saltare - MariadeliaSofia : RT @Corriere: La Asl blocca il Napoli: «Rischio epidemiologico». Ora la sfida con la Juventus può saltare -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Il Napoli non parte per Torino. La clamorosa notizia è giunta stasera dopo i casi di positività riscontrati tra i campani e due tesserati della Juventus. La disposizione, riporta ‘Sky Sport’, proviene ...Alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021, la Juventus ha reso noto in serata che l’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento ...