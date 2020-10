Il surreale dibattito a Sky Sport dove sembra che a essere fuorilegge sia l’Asl Napoli1 quindi lo Stato

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl Napoli 1 ha bloccato il Napoli in partenza per Torino perché ha ritenuto che, avendo due positivi in squadra, fossero tutti in isolamento fiduciario enon potessero partire. Come avviene per qualsiasi italiani che non giochi a calcio. Invece questo sabato sera mio marito mi costringe ad ascoltare commenti su Sky commenti assurdi – per non dire altro – sull’eventualità l’Aslabbia fatto una scelta in contrapposizione con quanto stabilito dalla Federazione per il protocollo del calcio. In un regione, la Campania, da Viviamo in unodi diritto italiano, oppure c’èun Colpo die a governare sono la Figc e la Lega Serie A? La prima cosa da chiarire è la priorità, la gerarchia: in materia di salute ...