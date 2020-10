Il socio | un bel filmone hollywoodiano come si faceva una volta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) ILRegia di Sydney Pollack. Con Tom Cruise, Gene Hackman e Jean Tripplehorn. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1993. Durata: 2 ore e 34. Su la7 alle 21.15, sabato 3 ottobreLA TRAMA Tom Cruise è un avvocatino laureato brillantemente a Harvard. Rimane felicemente stupito quando riceve la proposta di entrare in un prestigioso studio legale.si badi bene, mica galoppino. Eppoi gli regalano l'auto nuova e una villa. Una pacchia, a prima vista, ma dov'è il trucco? Cruise scopre che lo studio è legato a filo doppio colla mafia e gli avvocatini sono scelti per le cause sporche. Scelti a vita. Perchè se si ribellano e denunciano i soci anziani, rischiano grosso,essere radiati dall'ordine per rivelazione di segreti ...