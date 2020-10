I Queen non mollano "A Freddie piacerebbe come canta Adam" - (Di sabato 3 ottobre 2020) Paolo Giordano Brian May e Roger Taylor pubblicano un disco dal vivo. Con l'erede di Mercury Eppure sono ancora qui. Quasi ventinove anni dopo la scomparsa di Freddie Mercury, i Queen pubblicano Queen + Adam - Live around the world, che esce in ogni formato possibile (dal cd al dvd al vinile al Blu Ray) ed è il primo disco dal vivo senza la più iconica rockstar di sempre. «In pratica guardare e ascoltare queste canzoni è come viaggiare con noi in giro per il mondo» hanno spiegato ieri i due Queen rimasti, ossia il sempre più compassato batterista Roger Taylor e il sempre più biancocrinito Brian May, appena reduce da tre stent cardiaci. Insieme con loro Adam Lambert che sul biglietto da visita dovrebbe avere il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Paolo Giordano Brian May e Roger Taylor pubblicano un disco dal vivo. Con l'erede di Mercury Eppure sono ancora qui. Quasi ventinove anni dopo la scomparsa diMercury, ipubblicano- Live around the world, che esce in ogni formato possibile (dal cd al dvd al vinile al Blu Ray) ed è il primo disco dal vivo senza la più iconica rockstar di sempre. «In pratica guardare e ascoltare queste canzoni èviaggiare con noi in giro per il mondo» hanno spiegato ieri i duerimasti, ossia il sempre più compassato batterista Roger Taylor e il sempre più biancocrinito Brian May, appena reduce da tre stent cardiaci. Insieme con loroLambert che sul biglietto da visita dovrebbe avere il ...

