Genoa | Radovanovic | «A pranzo ero vicino a Schone Il virus ti spezza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ivan, centrocampista del, racconta la sua esperienza con il Corona: ecco le parole del serbo Ivan, centrocampista del, ha parlato della sua esperienza con il Coronaa La Stampa. CONTAGIO – «Ci siamo allenati, Perin non c’era e poi abbiamo saputo che era positivo. Dovevamo partire nel pomeriggio e invece la partenza è stata rimandata alla mattina dopo. Aero seduto, abbiamo parlato a lungo in inglese. Poi il giorno dopo è venuto fuori che anche lui era positivo. Siamo partiti per Napoli, siamo rientrati alla sera. E quando sono arrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene». CONDIZIONE FISICA – «Lunedì mattina ...