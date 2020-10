Gabriel Garko: età, altezza, peso, nome, fidanzate vip, fidanzati, sorelle (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti lo conoscono da sempre come Gabriel Garko, ma la sua vera essenza ha il nome di Dario Gabriel Oliviero. Quest’ultimo è il ragazzo spensierato che è stato soffocato per anni dall’attore, dal sex symbol, dal personaggio pubblico. Nel settembre 2020, quel giovane ha deciso di tornare a respirare, a vivere. Lo ha fatto durante una puntata del GF Vip, sotto gli occhi di Alfonso Signorini, della sua finta ex fidanzata e del pubblico. Un coming out che certamente resterà nella storia della televisione italiana. Gabriel Garko quindi ha represso tanti segreti dentro di sé, la paura di perdere il suo lavoro era tanta. Secondo lui, uscire allo scoperto sarebbe stato letale per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Quell’ambiente e la ... Leggi su tuttivip (Di sabato 3 ottobre 2020) Tutti lo conoscono da sempre come, ma la sua vera essenza ha ildi DarioOliviero. Quest’ultimo è il ragazzo spensierato che è stato soffocato per anni dall’attore, dal sex symbol, dal personaggio pubblico. Nel settembre 2020, quel giovane ha deciso di tornare a respirare, a vivere. Lo ha fatto durante una puntata del GF Vip, sotto gli occhi di Alfonso Signorini, della sua finta ex fidanzata e del pubblico. Un coming out che certamente resterà nella storia della televisione italiana.quindi ha represso tanti segreti dentro di sé, la paura di perdere il suo lavoro era tanta. Secondo lui, uscire allo scoperto sarebbe stato letale per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Quell’ambiente e la ...

