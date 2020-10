Finals NBA 2020: I Lakers vincono gara 2 e sono a metà dell’opera (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella notte si è giocata gara 2 delle Finals NBA 2020, dopo aver vinto gara 1, i Los Angeles Lakers si impongono anche nel secondo incontro tra le due franchigie, protagonisti LeBron James e Anthony Davis. Un uomo in missione photo by Los Angeles Daily NewsLeBron James sta rispettando in pieno l’obiettivo che si era prefissato, riportare i Los Angeles Lakers sul gradino più alto dell’NBA. Nella seconda gara delle Finals si è vista ancor di più la determinazione dell’ex giocatore di Cleveland, una super prestazione quasi tramutata in tripla doppia, 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Partecipa alla festa anche Anthony Davis con 32 punti e 14 rimbalzi dimostrando sempre di più il perché Lebron ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella notte si è giocata2 delleNBA, dopo aver vinto1, i Los Angelessi impongono anche nel secondo incontro tra le due franchigie, protagonisti LeBron James e Anthony Davis. Un uomo in missione photo by Los Angeles Daily NewsLeBron James sta rispettando in pieno l’obiettivo che si era prefissato, riportare i Los Angelessul gradino più alto dell’NBA. Nella secondadellesi è vista ancor di più la determinazione dell’ex giocatore di Cleveland, una super prestazione quasi tramutata in tripla doppia, 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Partecipa alla festa anche Anthony Davis con 32 punti e 14 rimbalzi dimostrando sempre di più il perché Lebron ...

