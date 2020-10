Farsa in mascherina: obbligo all'aperto ma è un manicomio (Di sabato 3 ottobre 2020) L'unica cosa certa, per ora, è la sanzione: «400 euro se persiste il mancato rispetto della norma», avverte la Polizia locale di Roma, che annuncia l'avvio di controlli mirati per monitorare il rispetto della nuova ordinanza della Regione Lazio, in vigore da oggi, che prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto sul territorio regionale. Gli agenti dovrebbero occuparsi inizialmente di sensibilizzare la cittadinanza sulle nuove misure, considerata l'entrata in vigore con un solo giorno di preavviso e senza manco le risposte ufficiali alle agognate domande frequenti, meglio conosciute con la sigla FAQ, annunciate ieri dalla Regione ma attese invano sul sito istituzionale fino a tarda serata. Soprattutto dai fumatori più incalliti: «Come faremo a fumare con la ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) L'unica cosa certa, per ora,; la sanzione: «400 euro se persiste il mancato rispetto della norma», avverte la Polizia locale di Roma, che annuncia l'avvio di controlli mirati per monitorare il rispetto della nuova ordinanza della Regione Lazio, in vigore da oggi, che prevede l'di indossare laanche all'sul territorio regionale. Gli agenti dovrebbero occuparsi inizialmente di sensibilizzare la cittadinanza sulle nuove misure, considerata l'entrata in vigore con un solo giorno di preavviso e senza manco le risposte ufficiali alle agognate domande frequenti, meglio conosciute con la sigla FAQ, annunciate ieri dalla Regione ma attese invano sul sito istituzionale fino a tarda serata. Soprattutto dai fumatori più incalliti: «Come faremo a fumare con la ...

Soprattutto dai fumatori più incalliti: «Come faremo a fumare con la mascherina?». Un interrogativo analogo se lo stanno ponendo per i loro clienti i vari esercizi di vendita di cibi da asporto, dalle ...

