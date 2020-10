Denis Dosio torna a casa: il Grande Fratello lo squalifica (Di sabato 3 ottobre 2020) Il sogno di Denis Dosio al Grande Fratello si è concluso con la sesta puntata. L’influencer 19enne è stato squalificato per aver bestemmiato la scorsa notte. Così, come fatto in precedenza con il cantante Fausto Leali, il Grande Fratello ha preso questo provvedimento, eliminando il ragazzo dal reality. Lui ha appreso della notizia della sua squalifica in confessionale e non è riuscito a trattenere le lacrime mentre Alfonso Signorini gli ha comunicato la decisione del Grande Fratello. Tutti nella casa ci sono rimasti malissimo, il ragazzo infatti in soli 14 giorni nella casa era riuscito a conquistarsi la simpatia dei suoi coinquilini. O meglio: ex ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Il sogno dialsi è concluso con la sesta puntata. L’influencer 19enne è statoto per aver bestemmiato la scorsa notte. Così, come fatto in precedenza con il cantante Fausto Leali, ilha preso questo provvedimento, eliminando il ragazzo dal reality. Lui ha appreso della notizia della suain confessionale e non è riuscito a trattenere le lacrime mentre Alfonso Signorini gli ha comunicato la decisione del. Tutti nellaci sono rimasti malissimo, il ragazzo infatti in soli 14 giorni nellaera riuscito a conquistarsi la simpatia dei suoi coinquilini. O meglio: ex ...

