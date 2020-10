Dayane Mello, rivelazione a Tommaso Zorzi su Francesco Oppini (Di sabato 3 ottobre 2020) Dayane Mello, durante la notte, al Grande Fratello Vip 2020, fa una rivelazione a Tommaso Zorzi su Francesco Oppini. Dayane Mello non nasconde di provare un interesse per Francesco Oppini. La modella brasiliana l’avevo confessato a Pierpaolo Pretelli e lo ha poi confermato in diretta durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 condotta … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020), durante la notte, al Grande Fratello Vip 2020, fa unasunon nasconde di provare un interesse per. La modella brasiliana l’avevo confessato a Pierpaolo Pretelli e lo ha poi confermato in diretta durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 condotta … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

blogtivvu : #GFVip, Francesco Oppini smentisce l’interesse per Dayane Mello: la donna della sua vita è la fidanzata Cristina. - tempoweb : #Adua, veleni al #GfVip. Ce n'è per tutti: così pugnala #Dayane e #MatildeBrandi - elvi79339627 : RT @GiuseppinaPucc1: Ma ci pensate, Alba Parietti suocera di Dayane Mello? Povero Francesco...#GFVIP - elvi79339627 : RT @thejotrixx: Franco oppini fa perdere la testa a alba Parietti. Francesco oppini fa perdere la testa a dayane Mello. Genetica devastan… - CalcioWeb : #GrandeFratelloVip, spogliarello in diretta [FOTO e VIDEO] - -